Литературно-театральный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдет с 9 по 12 июля. Мероприятие организуют на территории дома-музея писателя с 2014 года. Современные театры играют спектакли, писатели читают свои произведения, литераторы и политики проводят дискуссии. По утрам — экскурсии по усадьбам Пушкинского заповедника. Днем — спектакли, вернисажи и творческие встречи. Вечерами — концертные программы, фестивальные ужины, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Помимо классических форм искусств можно побывать на сайт-специфик спектакле. Зрители идут по маршруту, по которому следуют и герои аудиоспектакля. В наушниках у зрителей – голоса героев пьесы, их диалоги и истории. Это возможность полностью погрузиться в довлатовские и пушкинские миры, потому что зрители не сидят в зрительном зале, а ступают по тропинкам, по которым по-настоящему ходили великие писатели.

Посетители фестиваля смогут узнать о голографическом театре, о том, как создаются анимационные персонажи для театра, увидеть девять драматических спектаклей и услышать казачий хор.

Среди звездных гостей будут присутствовать главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и «Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Белорусский государственный ансамбль "Песняры"».

«Сыграть спектакль на этом фестивале – это как съездить в гости к Сергею Донатовичу и почитать ему стихи», – комментирует актриса театра «Цехъ» Ася Ширшина.

Программа «Дома Довлатова в Пушкинских Горах»

Мероприятие стартует 9 июля:

16:00-17:30 — Регистрация зрителей (у входа в музей);

16:00-18:00 — Общение с анимационными интерактивными экспонатами;

16:30-17:30 — Мастер-класс от сидродельни «Заповедник» и конкурс «Сидр и стихи», мастер-класс от сыроварни «Сыры Сергея Сального»;

17:30-17:50 — Официальное открытие фестиваля и организационная речь для зрителей;

18:00-20:30 — Спектакль «Красный платок», о любви Даниила Хармса, режиссер Аида Хорошева;

21:30-22:30 — Концерт на Савкиной Горке ансамбля «Казачья доля», руководитель Артём Пилипенко.

Второй день фестиваля, 10 июля:

09:00-10:00 — Самостоятельное посещение аудиоспектаклей по Пушкинским Горам на выбор: «Возвращение Довлатова» первая и вторая части, «Величие Воронича»;

10:00-11:00 — Гимнастика и йога для познания своего тела, связь с биомеханикой Мейерхольда и изучениями Станиславского (за сценой);

11:00-12:00 — Творческая встреча;

12:15-13:30 — Спектакль «Тронутый. Как возник русский театр», режиссер Чакчи Фросноккерс;

13:30-14:30 — Перерыв;

14:30-15:50 — Спектакль «Соло на чемодане», по мотивам произведений Сергея Довлатова, режиссер Александр Мицкевич;

17:00-18:40 — Спектакль «Он не придет, кажется», режиссер Линли Цзян;

19:30-21:30 — Спектакль с использованием новейших технологий «Анна Ахматова и три ее мужа», режиссер Валерий Костин.

Третий день фестиваля, 11 июля:

09:00-10:00 — Самостоятельное посещение аудиоспектаклей по Пушкинским Горам;

11:00-12:00 — Творческая встреча с Федором Лукьяновым;

12:10-13:10 — Спектакль «Что случилось в зоопарке», режиссер Александра Певзнер;

13:10-14:20 — Перерыв;

14:20-15:45 — Спектакль «Мой Рубцов», режиссер Екатерина Шихова;

16:00-16:45 — Концерт композитора и автора-исполнителя Александра Волкотруба;

18:00-20:00 — Спектакль «ХРМС.СТ.», по мотивам произведений Даниила Хармса, режиссер Аида Хорошева;

22:00-23:00 — Концерт ансамбля «Песняры».

Финальный день фестиваля, 12 июля: