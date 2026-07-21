«Классика для всей семьи»: в Пскове покажут спектакли в рамках федерального проекта

С 24 по 25 июля в Пскове пройдет четвертый этап федерального проекта «Классика для всей семьи», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиши: министерство культуры Псковской области

Одной из важнейших составляющих проекта «Классика для всей семьи» является организация культурных мероприятий для членов семей разных возрастов: от интерактивных спектаклей для детей до концертов классической музыки и ретро-программ для людей среднего и старшего поколения. Все мероприятия проходят в открытом формате, что создает возможности для непосредственного общения, обмена мнениями и способствует формированию коммуникативного пространства, объединяющего все поколения семьи.

24 июля в 18:00 на сцене Городского культурного центра (Псков, площадь Победы, 1) открывает программу четвертого этапа интерактивный спектакль для детей «Золотая рыбка», который представят актеры театра и кино Леонид Семенов, Александра Юркова и Александр Трачевский по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина.

25 июля в 17:00 на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Псков, улица Пушкина, 13) состоится спектакль «Вертикаль продолжается», посвященный 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина. В спектакле принимают участие Леонид Семенов, Александра Юркова, Александр Трачевский, Дарья Маринчева и Егор Попов. На сцене молодые актеры проживают путь режиссера, в котором переплетаются кадры из фильмов С. Говорухина – «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Конец прекрасной эпохи» – и фрагменты его собственной судьбы.

Вечером в 18:30 в программе музыкального вечера «Музыка кино» прозвучат песни из кинофильмов, ставшие нетленными шлягерами, в исполнении артистов труппы Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина: Георгия Болонева, Александры Кашиной, Сергея Скобелева, Кати Руч, Виктории Николаевой в музыкальном сопровождении Игоря Колосова (контрабас), Ксении Егоровой (аккордеон), Бориса Федотова (фортепиано), Ярослава Погодина (ударные). Режиссер — художественный руководитель Псковского театра драмы, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации, центр кинофестивалей и международных программ при поддержке министерства культуры Псковской области и компании «КиноФокус».