Начала работу экспозиция «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины»

Персональная экспозиция «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины» начала работу в библиотеке имени Ивана Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

На экспозиции представлены фотографии и предметы из личного архива, книги, документы и награды Игоря Лагунина — человека, посвятившего жизнь сохранению псковского наследия.

Выставка описывает ключевые вехи его творческого пути и достижения в разных сферах: как искусствоведа, реставратора, краеведа и заместителя председателя Псковского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

Выставку можно посетить до 27 августа. Вход бесплатный.