Выставка «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины» откроется 4 августа

Открытие выставки «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины» состоится в библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 4 августа в 14:00, сообщили в учреждении.

Афиша: библиотека имени Ивана Василева

Игорь Лагунин — искусствовед-архитектор, реставратор, краевед, автор эксклюзивных экскурсий, член Научно-экспертного совета при министерстве культурного наследия Псковской области. Большую часть жизни посвятил изучению и продвижению искусства и архитектуры Псковского края.

Персональная экспозиция представляет собой фотографий и предметы из личного архива, книги, документы и награды ревнителя псковской старины Игоря Лагунина, которая отражает вехи творческого пути и достижения в разных сферах деятельности.

Выставка приурочена к восьмидесятилетию со дня рождения и шестидесятилетию профессиональной деятельности искусствоведа, реставратора, краеведа и заместителя председателя Псковского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

Выставку можно посетить до 27 августа. Вход бесплатный.

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону: +7 (8112) 33-11-23, или на официальном сайте библиотеки.