Экскурсии для пенсионеров проведут в Пскове в День пожилого человека

Экскурсии для пенсионеров пройдут на объектах Псковского музея-заповедника в День пожилого человека, 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«При предъявлении соответствующего документа вы можете посетить сборные экскурсии по специальной цене, а вход на объекты музея и самостоятельный осмотр выставок и экспозиций будет бесплатным», - сообщили в музее.

Поганкины палаты (ул. Некрасова, 5):

13:00 и 16:00 – сборная экскурсия по экспозициям палат.

Главное здание музея (ул. Некрасова, 7):

15:00 – сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин».

Предварительная запись по телефону: +7-(8112)-33-16-03.