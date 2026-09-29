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Экскурсии для пенсионеров проведут в Пскове в День пожилого человека

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Экскурсии для пенсионеров пройдут на объектах Псковского музея-заповедника в День пожилого человека, 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«При предъявлении соответствующего документа вы можете посетить сборные экскурсии по специальной цене, а вход на объекты музея и самостоятельный осмотр выставок и экспозиций будет бесплатным», - сообщили в музее.

Поганкины палаты (ул. Некрасова, 5):

  • 13:00 и 16:00 – сборная экскурсия по экспозициям палат.

Главное здание музея (ул. Некрасова, 7):

  • 15:00 – сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин».

Предварительная запись по телефону: +7-(8112)-33-16-03.

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