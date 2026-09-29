 
Культура

«Михайловское» приглашает на спектакль «Сказка о Салтане и Гвидоне»

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Завтра, 30 сентября, театр «Пушкинская школа» под началом народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера и Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», где в эти дни проходят гастроли петербургских артистов, приглашают детей и взрослых на спектакль «Сказка о Салтане и Гвидоне». 

Сцена из спектакля «Сказка о Салтане и Гвидоне». Здесь и далее фото со страницы театра «Пушкинская школа» в социальной сети

В музее напомнили, что этот спектакль Владимира Рецептера (автор постановки) и Дениса Волкова (режиссёр-ассистент) — одна из самых любимых публикой работ труппы как в Пушкинских Горах, так и в северной столице. Спектакль не просто смешной — он очень радостный, что в российском искусстве случается нечасто. Постановка полна забавных «придумок» и даже у тех, кто смотрит «Сказку…» не впервые, оставляет впечатление блестящей актёрской импровизации. Важно, что здесь не оказываются «в тени» даже, казалось бы, второстепенные персонажи — каждый со своим ярко прописанным характером. Не случайно в 2016 году этот спектакль был награждён призом зрительских симпатий Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» за «лёгкое, изящное и искромётное воплощение героев сказки». 

Роль Царевны Лебеди в «Сказке…» исполняет одна из ведущих актрис театра Анна Миронова. В «Михайловском» рассказали, что накануне она получила неожиданный подарок — собственный карандашный портрет. Запечатлела любимую артистку Ольга Анкундинова, ученица Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина.

Анна Миронова в роли Царевны Лебеди

Сегодня театр показывает жителям и гостям  мелодраму «Без вины виноватые» по пьесе А. Н. Островского. А с полной гастрольной афишей театра «Пушкинская школа» можно познакомится на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Важно, что все спектакли — участники федеральной программы «Пушкинская карта», особо отметили в музее.

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