Более 1,5 тысяч находок обнаружили псковские археологи на улице Пароменской

Раскоп на улице Пароменской в Пскове стал неожиданностью для археологов по количеству находок. Об этом в эфире на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова.
«В городе было всего два раскопа на Запсковье. Мы, как могли, о них рассказывали. В этом году я даже не стала считать, сколько квадратных метров сейчас исследуем. Начну с раскопа на улице Пароменской на Завеличье. Казалось бы, все ожидаемо, но полторы тысячи находок принес нам этот раскоп на глубине не более метра от уровня современной поверхности. Для Завеличья, конечно, это обычное дело. История может начаться на любой глубине. Даже снятие верхнего слоя должно проводиться с обязательным участием археологов», – отметила Марина Кулакова.
Она добавила, что ценность находок определяется тем, подтверждают ли они те исторические события, которые происходили на территории или нет.
«Ценными находками могут являться те, которые подтверждают историю, которая происходила на месте, или дают под неожиданным углом взглянуть на территорию. На улице Пароменской, это не датировка, а их расположение. Это ранние находки – пломбы дрогичинского типа, мы о них знали, но мы не ожидали, что их будет порядка 50 штук. Мелких монет много нашли. Оказывается, что улица существовала в 11 веке и к ней примыкали два больших двора. Когда проводили раскопки в 70-х в центре города, мы знали примерную площадь дворов в средневековом Пскове, они были гораздо меньше, чем мы обнаружили сейчас. Все говорит о том, что там было достаточно богатое окологородское поселение», – резюмировала Марина Кулакова.