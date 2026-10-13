Более 1,5 тысяч находок обнаружили псковские археологи на улице Пароменской

Раскоп на улице Пароменской в Пскове стал неожиданностью для археологов по количеству находок. Об этом в эфире на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова.

«В городе было всего два раскопа на Запсковье. Мы, как могли, о них рассказывали. В этом году я даже не стала считать, сколько квадратных метров сейчас исследуем. Начну с раскопа на улице Пароменской на Завеличье. Казалось бы, все ожидаемо, но полторы тысячи находок принес нам этот раскоп на глубине не более метра от уровня современной поверхности. Для Завеличья, конечно, это обычное дело. История может начаться на любой глубине. Даже снятие верхнего слоя должно проводиться с обязательным участием археологов», – отметила Марина Кулакова.

Она добавила, что ценность находок определяется тем, подтверждают ли они те исторические события, которые происходили на территории или нет.