Выставка «Псков: от смуты к миру» открылась в Псковском музее-заповеднике

Выставка «Псков: от смуты к миру», приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Приказной палате Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника сегодня, 3 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

На торжественном открытии выставки с приветственными словами выступила директор Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Мы прежде всего с наступающим праздником. Это действительно очень значимый день в истории нашей страны. Нам очень важно было, чтобы эта выставка открылась именно сегодня, накануне этого праздника. Вы знаете, каждый раз, когда готовишься к выставке, конечно, не ставишь страницы соответствующей литературы, и каждый раз диво даёшься: ну как же это можно было пережить? Как можно было в этой смуте, в этой крови, в этом кошмаре разобраться? Как можно было принять правильное решение? Кому присягнуть? Каким идеалам соответствовать? Но каждый раз понимаешь, что есть такая великая сила — народные мудрость и стойкость. А для Пскова это особенно важно, потому что мы стоим на рубеже, с нас начинается страна. Какое счастье, что на главной площади страны возведен памятник замечательным людям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. И Минин в своё время сказал о Пожарском: «Честен муж, кому за обычно ратное тело, и кто во измени не имелся». Сколько надо мужества, чтобы быть верным, чтобы защищать свои идеалы, свою страну, свою семью. Вот эта, казалось бы, небольшая выставка развернула перед вами страницы истории, какие невероятно сложные обстоятельства происходили именно здесь, на псковской земле. Ведь можно сказать, что в начале XVII столетия соединились все тяжести, которые только можно представить: несколько лет голода, и эпидемии XVII века, и постоянные козни Запада. Как только какая-то внутренняя сложность в стране, этим сразу пользуются наши враги. И об этом надо думать, всегда знать и понимать, что сила нашей родины именно в единстве», — сказала Светлана Мельникова.

Также в рамках открытия в приветственными словами выступил заместитель министра культурного наследия в Псковской области Константин Широков.

«Уважаемые гости, очень приятно вместе с вами находиться здесь, сейчас на выставке, посвященной такому историческому моменту, когда на рубеже столетий наше войско под руководством Минина и Пожарского защищало нашу Родину, объединился весь народ, независимо от регалий и званий. Самое главное — быть вместе, выстоять. Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год годом единства народов России, и завтра — день единства нашего народа. Поэтому надо смотреть на нашу историю, брать с них примеры и защищать нашу великую страну, двигаться дальше, развиваться. Всем желаю успехов», — заявил Константин Широков.

Посетители экспозиции увидели подлинные и воссозданные артефакты эпохи. Среди них — монеты начала XVII века. оружие и доспехи защитников города и тех, кто пытался его захватить: подлинный русский «панцирь кольчатый», западноевропейские кирасу и кавалерийскую каску «шлем-паук».

О процессе создания выставки, ее особенностях и деталях рассказал куратор выставки, начальник отдела «Псковской Кремль» Роман Коваль: «К этой выставке мы долго шли. Наконец-то она свершилась. Я думаю, что многие из вас уже успели с ней познакомиться. Сначала у нас был задет вообще на весь бунташный XVII век, но время это сложное, насыщенное, поэтому решили мы, как говорится, начать все-таки с начала. А именно осветить страницу смутного времени в Пскове. Как вы уже поняли, из слов и из текстов, которые вы здесь видите на выставке, время было для Пскова очень непонятное, неспокойное, можно его назвать не только смутным, но и мутным временем, потому что люди здесь были разные: и те, которые хотели нажиться, конечно же, и те, которые стояли за родиной и не ступали с этой стези, с этой тропы до самого конца. В общем, время многогранное. Открывались различные двери, а для кого-то они навсегда закрывались. Собственно, если говорить о предметах, которые здесь представлены, то да, они по большей части сопровождают тот контекст, контекст эпохи, о котором эта выставка говорит».

Также в рамках открытия организаторы показали театрализованную зарисовку от двух действующих лиц смуты: стрельца, который стоял на позициях Лжедмитрия, и сына боярского помещика, стоящего на позиции Московского государя Василия Шуйского.