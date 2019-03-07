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Вывоз мусора в ходе месячника по уборке Пскова возьмет на себя компания «АСПО» - Андрей Папчук

Вывоз мусора, собранного во время так называемого месячника по уборке и благоустройству Пскова, будет осуществлять, как и прежде, компания «АСПО». Об этом в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) сообщил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«Возьму на себя смелость заявить о том, что «АСПО» готова и дальше вывозить мусор, собранный во время месячника», - заявил он. При этом Андрей Папчук отметил, что это не будет нарушать каких-то законодательных норм.

«Не секрет, что на территории города Пскова есть несанкционированные свалки. Обязательно ли их нужно ликвидировать через регионального оператора? Я уверен, что нет. Потому что по всем наши нормативным актам, если регоператор обнаруживает несанкционированную свалку, он просто дает указание собственнику участка и 30 дней на ликвидацию», - прокомментировал гость студии.

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«Что такое субботник весенний? Это традиция, во время которой люди выходят и бесплатно убирают. Это уборка в основном песка и окурков, которые накидали за зиму псковичи. Почему за нее надо платить через регионального оператора?», - добавил он.

По словам Андрея Папчука, этой весной при уборке города будет применяться тот же порядок, который был ранее. Талоны муниципалитету будут выдаваться через АСПО, только мусор будет доставляться не на закрытый городской полигон, а на территорию ООО «СпецТрансКом».