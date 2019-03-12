Общество

Ударит ли мусорная реформа по весенней уборке Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 марта. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой — весенний месячник по санитарной уборке городских территорий, который стартует в Пскове с 1 апреля.

Дождались, в Псков пришла весна. Но не одна: привела с собой кучи мусора, оголила тонны песка, оставшегося после зимней противогололедной обработки дорог и тротуаров, несанкционированные свалки. По традиции с 1 по 30 апреля в областном центре ежегодно проходит так называемый «месячник по благоустройству и уборке города», и на помощь подрядчикам и УГХ в наведении порядка на улицах, во дворах и рекреационных зонах приходят волонтеры, трудовые коллективы, общественные организации, управляющие компании. Однако в этом году месячник рискует быть не таким уж привычно гладким. Дело в том, что в прежние годы весь собранный на городских территориях мусор фактически на безвозмездной основе по договоренности с мусорной компанией «АСПО», которая брала на себя такую социальную ответственность, отправлялся на свалку. Организации и муниципалитет получали талончики, проводили уборку и отправляли собранное добро без проблем, куда полагается. Но! С 1 января в стране началась мусорная реформа, и теперь решением проблем с ТКО занимается региональный оператор. Так примет ли он городской мусор после массовых уборок? На платной или бесплатной основе? Или городским властям можно отказаться от массовой уборки? «Дневной дозор» попробует разобраться в этой теме.

Постановление о старте с 1 апреля месячника по благоустройству и уборке города проходит согласование в недрах администрации города, заверил руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов. Но ввиду того, что стаивший снег обнажил всю «красоту» весеннего Пскова, УГХ и подрядчики уже начали убирать, без проблем не обходится. Убирать планируют в усиленном режиме ввиду неизбежно приближающейся Ганзы, рассказывает Баринов.

Занимаемся плотненько. И дорожники вдоль убирают, и наши МКУ дополнительно всю эту уборку ведут. В контрактах из-за отсутствия денег не было прописано уборки разового мусора вдоль основных дорог, и только с 1 апреля эта расценка включена у дорожников. Поэтому убирают, конечно, что могут, а МКУ весь город не убрать. Хотя постоянно убирают разовый мусор. Подметаем вдоль лотковой части дорог, техника поднимает лед, чтоб он подрастаял. Потому что местами там еще льда много. Смёт уже ввозим.

И если с уборкой придорожной территории, которая ввиду отсутствия денег в городском бюджете не включена в контракт для подрядных организаций, с уборкой песка муниципальные власти худо-бедно пытаются что-то сделать, рассказал Николай Баринов, то вот с ликвидацией несанкционированных свалок - беда. Вроде как по закону городская администрация и должна заниматься их ликвидацией, и даже готова это взять на себя, уверяет руководитель УГХ, но стоит вопрос, куда возить и сколько это будет стоить городском бюджету. Ведь регоператор - структура коммерческая - что называется, «за так» мусор не принимает, и проблему эту, сетует Николай Баринов, на всех уровнях решают уже месяца три, а выход так и не замаячил. Через 2 недели вопрос встанет ребром: либо месячник отменять, либо в городском бюджете искать энную сумму на приемку собранного мусора на свалку.

Руководитель управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков не на шутку встревожен предстоящим апрелем. Мусор-то, говорит, уберем, только не было бы все это напрасной тратой времени и сил. Ведь «АСПО» бесплатные талоны на утилизацию мусора давало не только УГХ, но и управляйкам. А сейчас, рассказывает Гусаков, за собранные кубы придется платить либо управляющей компании, либо людям.

Проблемы, я думаю, будут большие. Огромнейшие проблемы будут. Во-первых, я сегодня на ПЛН прочитал, что фирма «АСПО» не может договориться с нашим регоператором, и они подали в Арбитражный суд. Раньше, честно сказать русским простым языком, у «СпецТрансКома» или «АСПО» (а в принципе одно и то же предприятие) была некая социальная нагрузка, которую они на себя брали, и для управляющих компаний и остальных заинтересованных лиц, кто принимал участие в месячниках, они это делали в большей степени для нас бесплатно. Нам выдавались талончики на бесплатный вывоз мусора, контейнеры или какая-то техника... Я вот боюсь, что в данной ситуации этого всего не будет. Для нас как для управляющей компании некие проблемы, когда начал работать регоператор, возникли. Когда мы видим своим хозяйским взглядом, что где-то что-то упущено, что-то где-то не успеваем убрать, мы тоже в этом процессе участвовали и могли этот мусора самостоятельно вывезти. А сейчас, честно, даже не знаем, куда его везти.

Что называется, «на низком старте» и готовы участвовать в большой городской уборке и псковские волонтеры из «Команды-2018». Ребята видят, что в городе бардак, впрочем, традиционный для весны. Куратор блока волонтерства и добровольчества «Команды-2018» Артур Екобсон убежден, что виноваты не только коммунальщики или дворники: свою лепту в замусоренные городские и дворовые территории вносят сами горожане - фантики, пластиковые бутылки, окурки не доносятся до урн. Следовательно, уверен Екобсон, убирать город тоже нужно сообща.

Как только нас пригласят, мы разу же откликнемся. Но и сами не сидим без дела и по этому поводу продумали несколько акций. В первую очередь, мы поедем к нашим друзьями в «Зоозащиту», в пункт для бездомных животных, и поможем им с уборкой территории силами наших волонтеров. Второе — мы поможем в уборке нескольких дворовых территорий, где дело обстоит наиболее плачевно. Чистота в городе зависит, конечно же, от культуры и воспитания, но я считаю, это одна из тех немногих проблем, когда не нужно искать причину, а уже надо решать. Потому что факт уже налицо. Уже все свершилось. Безусловно, нужно предпринимать некоторые меры профилактики, в первую очередь воспитание подрастающего поколения и уже взрослого, но сейчас надо уже активно бороться с тем, что есть, то есть с этим мусором и грязью. Так что надо включаться и активно, у кого есть возможности и силы (это я говорю про волонтеров и добровольцев) помогать и что-то делать на благо нашего города и вообще региона, кстати.

В настоящий момент принять участие в месячнике готовы более 80 волонтеров, сообщил Артур Екобсон. Плюсом к участникам «Команды-2018» в уборку города готовы включится и общественники, рассказал «Дневному дозору» член Общественной палаты региона Алексей Кириллов. Вместе с тем, говорит, за две недели до большой городской уборки у него есть вопросы и к муниципальным властям по графику предстоящих мероприятий, и к регоператору - по приему мусора. Сложившуюся ситуацию Алексей Кириллов называет возмутительной, имея ввиду тот «футбол», который устраивает регоператор и УГХ.

Я четко понимаю, что региональный оператор у нас - коммерческая структура, которая четко выстраивает задачу по получению прибыли. И я четко понимаю город, который раньше вешал какие-то свои объемы на муниципальные предприятия, а сейчас столкнулся с тем, что мусора, оказывается, до хрена. Я вот что скажу: уборка мусора — не тема одного месячника. Уборка мусора и очистка от того хлама и грязи, которые за зиму накопились — это ежедневная работа подрядчиков администрации Пскова, которые должны были ежедневно вывозить снег, ежедневно вывозить грязь, которая у нас накапливалась. И поверьте: если бы работы ежедневно выполнялись в срок и согласно нормативов, у нас бы этих куч грязи не было. И не надо было бы плакаться о том, что «ой, а у нас откуда-то взялись тонны этого мусора». Растаял снег, подмели один разочек с совочком — и не было бы этого. Потому что невозможно за месяц сделать то, что должно быть сделано за 12, в течение всего года. И теперь пенять друг на друга, что у нас такого не было, и вот опять... Как бы ну, ребята, это, по крайней мере, лукавство. А то, что с регионального оператора никто не снимал социальную нагрузку и ответственность — тоже правда. Нам говорили, что все станет проще, и как только придет регоператор, все вопросы снимутся. Так пусть он работает! Пусть господин Пайст потрудится и объяснит нам, как это делать, а не только говорит, что «вы должны нам денег».

Руководитель регионального оператора, компании «Экопром», Сергей Пайст на вопросы нашей программы пока развел руками — о бесплатном приеме мусора на данный момент речи не идет. Прием мусора - это услуга, а значит она должна быть кем-то плачена. Иного в законе нет, говорит Пайст.

Такая сложная история... Она связана с тем, что все эти ветки, листья и прочие истории тоже являются твердыми отходами. И эти отходы тоже на полигон поедут и подпадают под тариф. Муниципалитеты привыкли, что они за это не платят. А мне как быть? «Дай нам так, как-нибудь». Я говорю: «а как так, если полигон, на который приедут эти отходы, будет выставлять мне счет?». Во-вторых, тут вопрос сразу возникает: если для бюджета это дорого, то чего мы хотим от населения? Вопрос пока висит в воздухе, ищем решение. Либо за это должен заплатить регоператор - по всей цепочке (но тогда возникает вопрос - из каких средств), либо вся цепочка скажет, что мы все это делаем на благо Родины. Но и здесь есть один нюанс – у полигонов есть лимиты. Все эти отходы достаточно объемные, соответственно, все полигоны, у которых есть лимиты на отходы, будут их уменьшать. Полигоны тоже спросят, почему они должны уменьшать лимиты за бесплатно.

В данный момент вопрос висит в воздухе, констатирует Сергей Пайст. В ближайшее время руководитель регоператора собирается пообщаться на эту тему с учредителями, но сомневается, что маятник качнется в сторону бесплатного приема отходов, собранных в ходе месячника. Продолжают совещаться и на уровне городской Думы, констатирует замглавы Пскова, курирующий ЖКХ, Сергей Гаврилов. В ближайшее время он проведет очередной разбор полетов среди коммунальщиков: нарекания к работе подрядчиков, УГХ, управляющих компаний, регоператора - все как положено. Идет тяжело, признается Гаврилов. И выхода пока нет.

Да правды я до сих пор не могу найти. Когда раньше мы работали с «АСПО», как-то более менее они гасили эти волны. А зесь получается, что цены регоператор повысил, а когда доходит дело до уборки мусора, начинается перекидывание, пинание — это эти убирают, это «АСПО», это город... До сих пор нет слаженности.

Ситуация напоминает горбачевскую перестройку: вроде бы появились новые возможности, к уборке города готовы подключиться не только те, кому должностными инструкциями и контрактными обязательствами положено мести и чистить пылюку, но и волонтеры, общественники и другие заинтересованные лица. Однако все уперлось в новую мусорную реформу: должно быть проще, эффективнее, понятнее, а на деле выходит с точностью до наоборот. Неделя от недели жалоб на регоператора только прибавляется: его работой недовольны рядовые граждане, муниципальные и региональные парламентарии, частные компании. Субподрядчики жалуются в Арбитражный суд на неуплату положенных за выполненную работу средств. С начала деятельности «Экопрома» в региона прошло 2,5 месяца. Пока наработали на твердый «неуд». И предстоящий месячник по благоустройству и уборке Пскова может стать еще одним провалом регоператора по ТКО.