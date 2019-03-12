Ударит ли мусорная реформа по весенней уборке Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 марта. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой — весенний месячник по санитарной уборке городских территорий, который стартует в Пскове с 1 апреля.
Дождались, в Псков пришла весна. Но не одна: привела с собой кучи мусора, оголила тонны песка, оставшегося после зимней противогололедной обработки дорог и тротуаров, несанкционированные свалки. По традиции с 1 по 30 апреля в областном центре ежегодно проходит так называемый «месячник по благоустройству и уборке города», и на помощь подрядчикам и УГХ в наведении порядка на улицах, во дворах и рекреационных зонах приходят волонтеры, трудовые коллективы, общественные организации, управляющие компании. Однако в этом году месячник рискует быть не таким уж привычно гладким. Дело в том, что в прежние годы весь собранный на городских территориях мусор фактически на безвозмездной основе по договоренности с мусорной компанией «АСПО», которая брала на себя такую социальную ответственность, отправлялся на свалку. Организации и муниципалитет получали талончики, проводили уборку и отправляли собранное добро без проблем, куда полагается. Но! С 1 января в стране началась мусорная реформа, и теперь решением проблем с ТКО занимается региональный оператор. Так примет ли он городской мусор после массовых уборок? На платной или бесплатной основе? Или городским властям можно отказаться от массовой уборки? «Дневной дозор» попробует разобраться в этой теме.
Постановление о старте с 1 апреля месячника по благоустройству и уборке города проходит согласование в недрах администрации города, заверил руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов. Но ввиду того, что стаивший снег обнажил всю «красоту» весеннего Пскова, УГХ и подрядчики уже начали убирать, без проблем не обходится. Убирать планируют в усиленном режиме ввиду неизбежно приближающейся Ганзы, рассказывает Баринов.
И если с уборкой придорожной территории, которая ввиду отсутствия денег в городском бюджете не включена в контракт для подрядных организаций, с уборкой песка муниципальные власти худо-бедно пытаются что-то сделать, рассказал Николай Баринов, то вот с ликвидацией несанкционированных свалок - беда. Вроде как по закону городская администрация и должна заниматься их ликвидацией, и даже готова это взять на себя, уверяет руководитель УГХ, но стоит вопрос, куда возить и сколько это будет стоить городском бюджету. Ведь регоператор - структура коммерческая - что называется, «за так» мусор не принимает, и проблему эту, сетует Николай Баринов, на всех уровнях решают уже месяца три, а выход так и не замаячил. Через 2 недели вопрос встанет ребром: либо месячник отменять, либо в городском бюджете искать энную сумму на приемку собранного мусора на свалку.
Руководитель управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков не на шутку встревожен предстоящим апрелем. Мусор-то, говорит, уберем, только не было бы все это напрасной тратой времени и сил. Ведь «АСПО» бесплатные талоны на утилизацию мусора давало не только УГХ, но и управляйкам. А сейчас, рассказывает Гусаков, за собранные кубы придется платить либо управляющей компании, либо людям.
Что называется, «на низком старте» и готовы участвовать в большой городской уборке и псковские волонтеры из «Команды-2018». Ребята видят, что в городе бардак, впрочем, традиционный для весны. Куратор блока волонтерства и добровольчества «Команды-2018» Артур Екобсон убежден, что виноваты не только коммунальщики или дворники: свою лепту в замусоренные городские и дворовые территории вносят сами горожане - фантики, пластиковые бутылки, окурки не доносятся до урн. Следовательно, уверен Екобсон, убирать город тоже нужно сообща.
В настоящий момент принять участие в месячнике готовы более 80 волонтеров, сообщил Артур Екобсон. Плюсом к участникам «Команды-2018» в уборку города готовы включится и общественники, рассказал «Дневному дозору» член Общественной палаты региона Алексей Кириллов. Вместе с тем, говорит, за две недели до большой городской уборки у него есть вопросы и к муниципальным властям по графику предстоящих мероприятий, и к регоператору - по приему мусора. Сложившуюся ситуацию Алексей Кириллов называет возмутительной, имея ввиду тот «футбол», который устраивает регоператор и УГХ.
Руководитель регионального оператора, компании «Экопром», Сергей Пайст на вопросы нашей программы пока развел руками — о бесплатном приеме мусора на данный момент речи не идет. Прием мусора - это услуга, а значит она должна быть кем-то плачена. Иного в законе нет, говорит Пайст.
В данный момент вопрос висит в воздухе, констатирует Сергей Пайст. В ближайшее время руководитель регоператора собирается пообщаться на эту тему с учредителями, но сомневается, что маятник качнется в сторону бесплатного приема отходов, собранных в ходе месячника. Продолжают совещаться и на уровне городской Думы, констатирует замглавы Пскова, курирующий ЖКХ, Сергей Гаврилов. В ближайшее время он проведет очередной разбор полетов среди коммунальщиков: нарекания к работе подрядчиков, УГХ, управляющих компаний, регоператора - все как положено. Идет тяжело, признается Гаврилов. И выхода пока нет.
Ситуация напоминает горбачевскую перестройку: вроде бы появились новые возможности, к уборке города готовы подключиться не только те, кому должностными инструкциями и контрактными обязательствами положено мести и чистить пылюку, но и волонтеры, общественники и другие заинтересованные лица. Однако все уперлось в новую мусорную реформу: должно быть проще, эффективнее, понятнее, а на деле выходит с точностью до наоборот. Неделя от недели жалоб на регоператора только прибавляется: его работой недовольны рядовые граждане, муниципальные и региональные парламентарии, частные компании. Субподрядчики жалуются в Арбитражный суд на неуплату положенных за выполненную работу средств. С начала деятельности «Экопрома» в региона прошло 2,5 месяца. Пока наработали на твердый «неуд». И предстоящий месячник по благоустройству и уборке Пскова может стать еще одним провалом регоператора по ТКО.