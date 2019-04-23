ЖКХ

Александр Котов: Многие вопросы депутатов по реализации реформы ТКО в Псковской области так и остались без ответов

К сожалению, многие вопросы, которые ставились депутатами Псковского областного Собрания на предыдущей, апрельской сессии, в рамках которой рассматривался ход реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области, до сих пор остаются нерешенными. На это в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей указал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Больше всего депутатов сейчас беспокоит ситуация, связанная с тем, что услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов предоставляется не на всей территории Псковской области. В подавляющем количестве сельских населенных пунктов сегодня эта услуга не оказывается. Тогда как региональный оператор, когда заключался с ним договор, брал на себя обязательства с начала реализации реформы обеспечить вывоз ТКО со всех населенных пунктов на территории региона», - отметил он.

Спикер регионального парламента заявил, что сегодня много вопросов возникает и по поводу оборудования контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора, и под доставке квитанций, и по правильности начисления тарифов, и по регулярности вывоза ТКО, так где этот вывоз организован. Депутаты обращают внимание на тот факт, что никак не решается вопрос с раздельным сбором мусора и с местом, где все-таки в соответствии со всеми экологическими требованиями будет размещаться полигон ТКО после закрытия порховского. Кроме того, до сих пор непонятно, как будет решаться вопрос со строительством экотехнопарков.

«Мы сегодня на сессии договорились о том, что все вопросы, которые прозвучали со стороны депутатов в адрес профильного органа исполнительной власти и в адрес регионального оператора мы обобщим, а парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению с участием всех заинтересованных сторон подготовит соответствующий проект постановления, и на следующей сессии мы этот документ примем. При этом мы договорились о том, что в этом проекте постановления будут совершенно конкретные и четкие рекомендации с указанием сроков, когда же все-таки все существующие проблемы будут устранены», - добавил Александр Котов.

По его словам, законодательному комитету также поручено разобраться с тем, какие обязательства прописаны в договоре с региональным оператором, какая существует ответственность за их не исполнение и почему до сих пор условия договора со стороны регоператора выполняются не полностью. Кроме того, будет изучено, какие были условия конкурса при выборе регионального оператора, и как они соблюдаются.

«Я думаю, что мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса, поскольку это контрольные функции законодательного органа. Но все-таки нужно дать время, чтобы еще поработали над устранением озвученных недостатков реформы по обращению с ТКО. Полагаю, мы этот вопрос обязательно рассмотрим в рамках парламентского часа на одной из осенних сессий и поинтересуемся, каким образом выполняется принятое нами постановление. Если потребуется мы к этому вопросу подключим прокуратуру. Там могут в рамках своей надзорной деятельности также повлиять на этот процесс», - заключил Александр Котов.