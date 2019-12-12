ЖКХ

Правила признания домов аварийными создали в России

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей, рассказали «Известиям» в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ).

Там пояснили, что разработали нормы совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, - дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д.

Новые правила предназначены для оценки технического состояния домов - это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев.

Сегодня конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отметил депутат Госдумы Илья Осипов. Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.