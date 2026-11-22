Россиянин может не платить за коммунальную услугу, если она оказана ненадлежащего качества, следует из данных Жилищного фонда РФ.
«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», - говорится в Жилищном кодексе РФ.
Изменение размера платы устанавливается постановлением правительства РФ, где говорится, что размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.
Такой же подход применим к перерывам в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ, пишут