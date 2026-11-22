Россиянин может не платить за коммунальную услугу, если она оказана ненадлежащего качества, следует из данных Жилищного фонда РФ.

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», - говорится в Жилищном кодексе РФ.

Изменение размера платы устанавливается постановлением правительства РФ, где говорится, что размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.