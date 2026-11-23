Линию электропередачи напряжением десять киловольт, которая обеспечивает электроснабжение домов на улице Тракторной в Новосокольниках реконструируют, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

На проблемы с электричеством пожаловались жители четырёх многоквартирных домов и части частного сектора. По их словам, напряжение регулярно скачет, а отключения света создают серьёзные неудобства. При этом газа в домах нет, поэтому от стабильной подачи электричества зависит практически весь домашний быт.

«Когда в доме пропадает свет, это не просто временное неудобство. Для жителей улицы Тракторной ситуация особенно сложная, поскольку электричество здесь обеспечивает многие привычные бытовые потребности. Люди обращались за помощью, рассчитывая на подключение к городским электросетям, однако столкнулись с ответом об отсутствии необходимых мощностей», - отметил Александр Козловский.

После обращения жителей депутат направил запрос в «Псковэнерго». Энергетики пояснили, что причиной ряда отключений стали непогода и падение деревьев на линии электропередачи. Кроме того, компания сообщила о мерах, которые должны повысить надёжность электроснабжения.

На линии напряжением десять киловольт сейчас проводят реконструкцию. Специалисты заменяют 6,3 километра провода на изолированный, устанавливают новые опоры, четыре аппарата дистанционного управления и 17 разъединителей. Это оборудование позволит быстрее обнаруживать повреждения и устранять их.

«Важно не только разобраться в причинах уже произошедших отключений, но и принять меры, которые помогут избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Энергетики проводят реконструкцию линии: меняют провод, устанавливают новое оборудование. Всё это должно повысить надёжность электроснабжения и сократить время поиска и устранения возможных повреждений», — сообщил депутат.

Завершить работы планируют в декабре. Александр Козловский заявил, что продолжит взаимодействовать с энергетиками и контролировать ход реконструкции.