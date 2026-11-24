Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Псковской области необходимо открыто обсуждать и совместно искать пути их решения. Одной из площадок для такого разговора станет предстоящий парламентский час, посвящённый готовности региона к отопительному сезону. Такое мнение высказал председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам депутата, несмотря на получение всеми муниципалитетами паспортов готовности к отопительному сезону, в сфере ЖКХ остаются проблемы, о которых парламентарии знают благодаря работе в своих округах.
Парламентарий подчеркнул, что от представителей исполнительной власти важно услышать не только отчёт о проделанной работе, но и анализ существующих проблем. Это позволит депутатам понять, где необходима их помощь.
По мнению Дмитрия Быстрова, задача парламентариев - не просто указывать на недостатки в работе коммунальной отрасли, а предлагать конкретные решения.