Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Псковской области необходимо открыто обсуждать и совместно искать пути их решения. Одной из площадок для такого разговора станет предстоящий парламентский час, посвящённый готовности региона к отопительному сезону. Такое мнение высказал председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам депутата, несмотря на получение всеми муниципалитетами паспортов готовности к отопительному сезону, в сфере ЖКХ остаются проблемы, о которых парламентарии знают благодаря работе в своих округах.

«Рассказывать, что всё хорошо, бравыми словами и лозунгами не получится. Все знают, где есть сложности, где они были. Какие-то сложности решаются, какие-то требуют серьёзных средств, и так сразу не получится. Знаем, что ситуация непростая. Но она простой в ЖКХ никогда и не была», - отметил Дмитрий Быстров.

Парламентарий подчеркнул, что от представителей исполнительной власти важно услышать не только отчёт о проделанной работе, но и анализ существующих проблем. Это позволит депутатам понять, где необходима их помощь.

«Мы собираемся не для того, чтобы кого-то покритиковать. Есть популисты, которые говорят, что всё плохо, а спросишь, что нужно, — ответить никто не сможет. Скажут, что нужны деньги, но это и без того понятно. Просто их никогда не будет столько, сколько нужно. Это факт», - подчеркнул депутат.

По мнению Дмитрия Быстрова, задача парламентариев - не просто указывать на недостатки в работе коммунальной отрасли, а предлагать конкретные решения.