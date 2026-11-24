Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2027 год согласовали депутаты Законодательного Собрания Псковской области на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для домов без лифта он составит 14,92 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц, для домов с лифтом — 17,05 рубля.

Согласование необходимо, чтобы правительство Псковской области могло установить этот размер до 1 декабря. Это требуется для выполнения региональной программы капитального ремонта, которая действует с 2014 по 2058 год. Размер взноса рассчитывали по рекомендациям Минстроя России, утверждённым приказом от 27 июня 2016 года № 454/пр.

Согласно этим рекомендациям, плату рекомендуется повышать каждый год не меньше, чем на индекс потребительских цен.

Основанием для принятия постановления стали статьи 156 и 167 Жилищного кодекса РФ, а также закон Псковской области от 11.12.2013 № 1336-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». В данном законе указано, что минимальный размер взноса устанавливается на очередной год ежегодно до 1 декабря.

Законопроект поддержан единогласно.