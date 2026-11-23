Жительница Великих Лук заплатила более девяти тысяч рублей пеней и госпошлины из-за несвоевременной оплаты отопления и горячей воды. Общая сумма задолженности превысила 36 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном предприятии «Тепловые сети» города Великие Луки.

Собственница квартиры на улице Дьяконова длительное время не оплачивала коммунальные услуги в полном объеме. В результате перед МУП «Тепловые сети» города Великие Луки у нее образовался долг в размере 29 тысяч рублей. Еще 7 092 рубля составили пени за просрочку платежей.

В августе 2026 года ресурсоснабжающая организация обратилась в мировой суд с заявлением о вынесении судебного приказа. В сентябре суд удовлетворил требования предприятия. К сумме задолженности добавили две тысячи рублей государственной пошлины.

Однако женщина не исполнила решение суда добровольно. Тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство и арестовали ее банковские счета. В результате они взыскали всю сумму задолженности в полном объеме.

Таким образом, из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг жительница Великих Лук понесла дополнительные расходы в размере 9 092 рублей — на оплату пеней и государственной пошлины.