Семьи, у которых расходы на жилье и коммунальные услуги (ЖКУ) занимают заметную часть бюджета, могут получить субсидию. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, для получения субсидии учитывается оценка стоимости ЖКУ по региональному стандарту, нормативная площадь жилья, состав семьи и допустимая доля расходов в совокупном доходе.

Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов составляет 22%.