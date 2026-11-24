Газопровод протяжённостью 1,2 километра построили и ввели в эксплуатацию на улице Белорусской в Пыталово. Новые сети позволят подключить к газу 20 частных домов, три из которых уже газифицировали. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Газпром газораспределение Псков».
Фотографии: «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» / ВК
Работы выполнили в рамках президентской программы догазификации.
Всего за время реализации программы догазификации в Пыталово построили 27,4 километра газопроводов для подключения 833 домовладений. Из них 200 уже пользуются сетевым газом.