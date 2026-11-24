Газопровод протяжённостью 1,2 километра построили и ввели в эксплуатацию на улице Белорусской в Пыталово. Новые сети позволят подключить к газу 20 частных домов, три из которых уже газифицировали. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Газпром газораспределение Псков».



Фотографии: «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» / ВК

Работы выполнили в рамках президентской программы догазификации.

«Участники программы активно заключают с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Всего за время реализации программы догазификации в Пыталово построили 27,4 километра газопроводов для подключения 833 домовладений. Из них 200 уже пользуются сетевым газом.