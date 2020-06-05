ЖКХ

Новые нормативы сброса сточных вод обсудила с предпринимателями администрация Пскова

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков 15 июня провел совещание с руководителями промышленных предприятий города по вопросу утверждения новых нормативов сброса сточных вод, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Данные нормативы не менялись с 2003 года. Год назад в гордуму поступило коллективное обращение руководителей промышленных предприятий с просьбой привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством. Также они отмечали, что ввиду невозможности их исполнения и активизации МП города Пскова «Горводоканал» по выставлению платы за сверхнормативные сбросы создается недопустимая финансовая нагрузка на промышленный сектор, которая может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до закрытия.

В феврале этого года на очередной сессии Псковской городской Думы депутаты поручили главе администрации муниципалитета и руководителю МП города Пскова «Горводоканал» Константину Болотину провести совместную работу по расчету новых нормативов. Такая работа была проделана, но оказалось, что, по предварительным расчетам, новые нормативы практически по всем показателям почти совпадают с действующими.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов с привлечением независимых экспертов. Также депутаты рекомендовали главе администрации города и руководителю МП «Горводоканал» рассмотреть вопрос о временном приостановлении до 1 июля работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс сточных вод за 2020 год. Также депутаты попросили приостановить процесс предъявления новых исковых заявлений.

В ходе состоявшегося 9 июня заседания члены рабочей группы обсудили дальнейшие шаги решения проблемы. «Горводоканалу» рекомендовано в срок до 3 июля внести на рассмотрение городской Думы новый проект нормативов, подготовленный в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 3 июня. При этом новые муниципальные нормативы вступят в силу не позднее 1 июля этого года.

На сегодняшнем совещании глава администрации Пскова более предметно обсудил проект новых нормативов со своими заместителями Еленой Жгут и Павлом Волковым, а также с руководителями ряда промышленных предприятий. «Водоканал произвел расчеты того, что получилось. Очень хочу, чтоб комиссионно, с приглашением представителей Торгово-промышленной палаты, в короткое время вы дали свои замечания по расчетам, которые предоставил водоканал. До 1 июля мы должны данные нормативы принять в работу», - подчеркнул Александр Братчиков.

В целом, по его словам, нормативы по большинству позиций стали более мягкими, но по ряду позиций они стали несколько жестче.

Добавим, депутаты и представители администрации Пскова вернутся к рассмотрению этого вопроса на сессии гордумы в конце июня. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы продлить сроки приостановки работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс и временно не предъявлять новые исковые требования. «Пока не будет снят режим ЧС по коронавирусу, никаких проверок и начислений быть не должно», - подчеркнул Александр Братчиков.