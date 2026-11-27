На заседании Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе «Город Великие Луки» сегодня, 27 ноября. Как сообщили в группе Гордумы в социальной сети «ВКонтакте», с докладом выступила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Надежда Васильева, которая отметила, что энергосбережение является одним из ключевых направлений развития городского хозяйства.

Фотографии: Великолукская городская Дума / «ВКонтакте»

По словам Надежды Васильевой, энергосбережение позволяет сокращать расходы бюджета, снижать нагрузку на инфраструктуру и уменьшать воздействие на окружающую среду.

Работа ведётся и в рамках федерального законодательства, и в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки».

Среди задач программы – снижение удельного потребления энергоресурсов, сокращение потерь при передаче энергии, увеличение оснащённости приборами учета, внедрение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищном фонде, а также формирование культуры бережного расходования ресурсов.

Одним из заметных направлений этой масштабной работы стала модернизация уличного освещения. За последние пять лет в городе закупили и заменили более 2,4 тысячи старых светильников на современные энергосберегающие светодиодные.

Кроме того, управление ЖКХ совместно с поставщиком энергоресурсов утвердило сезонные графики работы уличного освещения с учётом продолжительности светового дня и перешло на многотарифный учет электроэнергии. Также продолжается строительство новых линий уличного освещения с привлечением средств вышестоящих бюджетов, в том числе через заявки территориальных общественных самоуправлений и инициативные проекты.

Кроме того, МУП «Тепловые сети» и МП «Водоканал» постоянно проводят модернизацию оборудования, ремонтируют теплотрассы и сети водоснабжения, утепляют объекты, заменяют изношенные участки и внедряют энергоэффективное оборудование.

С 2021 по 2025 год на предприятиях реализован ряд значимых проектов в этой сфере. В частности, выполнена реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников, проведена комплексная модернизация биологических очистных сооружений канализации, заменено порядка пяти километров кольцевого водовода.

В системе теплоснабжения построена блочно-модульная котельная с закрытием нескольких угольных котельных и реконструкцией тепловых сетей. Это позволило снизить негативное воздействие на окружающую среду, перейти на газовое топливо, повысить надёжность теплоснабжения и создать резерв мощности для подключения новых потребителей. Также выполнены строительство и реконструкция тепловых сетей, реконструирована котельная №15 с заменой водогрейного котла и вспомогательного оборудования.

Собственными силами предприятий были заменены аварийные участки сетей общей протяженностью порядка 12 километров.

Большая работа по повышению энергоэффективности проводится и в муниципальных учреждениях. За последние пять лет в 21 учреждении установлены узлы учёта тепловой энергии, а в 36 – заменены устаревшие оконные блоки. На постоянной основе происходит замена устаревшего оборудования на энергоэффективное.

В настоящее время все здания муниципальных учреждений обеспечены приборами учёта водоснабжения, водоотведения и электроэнергии. Оснащенность индивидуальными узлами учёта тепловой энергии составляет порядка 90 %. Так, не обеспеченными остаются преимущественно учреждения, расположенные в многоквартирных домах или пристройках к ним.

В 2026 году и на плановый период работа в указанном направлении продолжается. В частности, предусмотрена реконструкция кольцевого водовода протяженностью 2,5 километра за счёт средств федерального бюджета. Ведётся разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей по двум участкам общей протяженностью около 2,7 километра. Подготовка документации позволит направить заявки для привлечения средств из вышестоящих бюджетов.

Как ответила Надежда Васильева, продолжится и модернизация уличного освещения: только за первое полугодие 2026 года приобретено и заменено более трехсот светодиодных светильников.

Также в 2026 году продолжается комплекс энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях города.

Доклад прокомментировал депутат Сергей Макаров. Он отметил, что правительство поддерживает данную работу, в том числе через финансирование программ из федерального бюджета. Депутат поблагодарил всех специалистов, которые реализуют эти программы.

Депутат Сергей Федосеев также подчеркнул важность программы и ее положительный эффект для города.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев призвал депутатов передавать в администрацию города информацию о проблемных вопросах в данном направлении.

По итогам обсуждения депутаты поддержали проект решения по рассмотренному вопросу.