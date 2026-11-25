Автоматику планируют установить на скважине в деревне Комша Великолукского муниципального округа, чтобы отказаться от использования аварийной водонапорной башни и восстановить нормальное давление воды в домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».
Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»
С вопросом о водоснабжении к главе региона обратилась местная жительница Марина Васильевна.
Михаил Ведерников удивился предложению выкопать колодцы, отметив, что ему известно о другом варианте решения проблемы.
Во время прямого эфира Михаил Ведерников связался с главой Великолукского муниципального округа Алексеем Кузьминым. Тот также выразил удивление по поводу предложения выкопать колодцы и пообещал пообщаться с заявительницей.
По словам главы округа, стоимость новой водонапорной башни составляет порядка двух миллионов рублей без учёта установки и доставки. Сейчас жители деревни обеспечены водой, однако давление в сети остаётся недостаточным, что особенно ощутимо в домах с водяным отоплением.
Для решения проблемы администрация совместно со специалистами водоканала прорабатывает вопрос установки автоматики на скважине. Это позволит отказаться от аварийной водонапорной башни и нормализовать давление в сети. Необходимые материалы уже заказали. Конкретные сроки завершения работ в ходе прямой линии не озвучили.