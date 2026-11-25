Автоматику планируют установить на скважине в деревне Комша Великолукского муниципального округа, чтобы отказаться от использования аварийной водонапорной башни и восстановить нормальное давление воды в домах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».



Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»

С вопросом о водоснабжении к главе региона обратилась местная жительница Марина Васильевна.

«Наша водонапорная башня в аварийном состоянии, устарела. Вода пропадает по несколько дней. На улице Галузинской в домах водяное отопление из-за низкого давления работает плохо, есть угроза разморозки. Местная администрация предложила своими силами выкопать два колодца. Неужели в XXI веке нет других вариантов? А платить за воду готовы», - говорится в обращении.

Михаил Ведерников удивился предложению выкопать колодцы, отметив, что ему известно о другом варианте решения проблемы.

«Странно, кто высказал предложение. Я эту проблему знаю и знаю, что у администрации есть решение. Они планируют на скважине установить автоматику, а водонапорную башню просто вывести из рабочего цикла», - пояснил губернатор.

Во время прямого эфира Михаил Ведерников связался с главой Великолукского муниципального округа Алексеем Кузьминым. Тот также выразил удивление по поводу предложения выкопать колодцы и пообещал пообщаться с заявительницей.

«Колодцы явно будут неэффективны. Она находится на возвышенности, и даже там, где они есть, воды практически нет», - отметил Алексей Кузьмин.

По словам главы округа, стоимость новой водонапорной башни составляет порядка двух миллионов рублей без учёта установки и доставки. Сейчас жители деревни обеспечены водой, однако давление в сети остаётся недостаточным, что особенно ощутимо в домах с водяным отоплением.

Для решения проблемы администрация совместно со специалистами водоканала прорабатывает вопрос установки автоматики на скважине. Это позволит отказаться от аварийной водонапорной башни и нормализовать давление в сети. Необходимые материалы уже заказали. Конкретные сроки завершения работ в ходе прямой линии не озвучили.