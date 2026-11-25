Новый цифровой сервис «ДомРесурс», на который перешел «Псковэнергосбыт», требует серьезной доработки, а все привычные способы оплаты электроэнергии и передачи показаний продолжают действовать. Об этом в эфире «Прямой линии» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на многочисленные жалобы жителей региона.

Глава региона отметил, что увидел большое количество негативных комментариев под постом с анонсом нового сервиса на своей странице, и раскритиковал коллег за то, что ему предложили опубликовать информацию о непроверенном продукте.

«Ну, я соглашусь с мнением людей, приложение, очень, мягко говоря, сырое, и, конечно, его нужно докручивать. Все привычные способы оплаты на настоящий момент остаются. Но я уже коллегам своим высказал по этому поводу, что перед тем, как просить губернатора пост опубликовать, вы проверьте, чтобы все работало корректно», — заявил Михаил Ведерников.

К обсуждению вопроса в эфире подключился министр регионального контроля и надзора Псковской области Андрей Кирилёнок. Он подтвердил, что переход гарантирующего поставщика на новую платформу вызвал сложности у абонентов при перерегистрации и восстановлении доступа в личный кабинет. По словам министра, проблемы были связаны как со сбоями со стороны самой системы, так и с вводом некорректных данных со стороны пользователей.

«В настоящее время сбои в системе оперативно устраняются. Также очень широко были представлены разъяснения по действиям абонентов. Сейчас уже свыше 35 тысяч личных кабинетов прошли перерегистрацию, и я думаю, что в самое ближайшее время эта проблема перестанет быть актуальной», — отметил Андрей Кирилёнок.

Министр также напомнил, что все альтернативные каналы взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией работают в штатном режиме: оплатить счета и передать показания по-прежнему можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом», в отделениях «Почты России» или непосредственно в офисах «Псковэнергосбыта».