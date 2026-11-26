Создать автономную некоммерческую организацию «Развитие коммунальной инфраструктуры» распорядилось правительство Псковской области. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Учредителем от имени региона станет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. Соответствующее распоряжение губернатор Михаил Ведерников подписал 24 ноября 2026 года.

Министерство строительства и ЖКХ должно утвердить устав организации, сформировать ее органы управления и назначить директора. Также ведомство будет координировать работу АНО и контролировать ее деятельность, в том числе финансово-хозяйственную.

Высшим органом управления станет совет организации, который сформируют на пять лет.

На создание организации Псковская область внесет добровольный имущественный взнос в размере 20 тысяч рублей. После регистрации с директором заключат срочный трудовой договор на один год.