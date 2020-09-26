ЖКХ

Псковский губернатор пообещал зеркальный ответ на просьбы сорвавших отопительный сезон глав районов

Ряд муниципалитетов Псковской области не выполнили поручение губернатора Михаила Ведерникова и не запустили отопление жилых домов. Об этом глава региона сообщил в ходе совещания с главами районов по вопросу отопительного сезона в регионе.

Так, Псков и Великие Луки начали отопление, но позже. Как отметил Михаил Ведерников, самая сложная ситуация сложилась в нескольких муниципалитетах: Невельском, Островском, Куньинском и Новоржевском. В трех последних даже не были приняты нормативные акты, которые позволяют запустить отопление.

«Я со своей стороны обещаю зеркальное отношение к вашим просьбам», - подчеркнул глава региона.