Новый этап строительства сетей водоотведения начался на улице Ленина в Пушкинских Горах

Новый этап строительства сетей водоотведения продолжается на улице Ленина в Пушкинских Горах, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Работы выполняет подрядная организация ООО «ПСК Новая Газовая».

Оксана Филиппова подчеркнула, что действующая система канализации была построена в 1966–1970 годах и требует замены.

«В настоящее время подрядчик смонтировал два канализационных колодца возле дома № 27 на улице Ленина», - отметила глава округа.