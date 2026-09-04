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Новый этап строительства сетей водоотведения начался на улице Ленина в Пушкинских Горах

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Новый этап строительства сетей водоотведения продолжается на улице Ленина в Пушкинских Горах, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Работы выполняет подрядная организация ООО «ПСК Новая Газовая».

Оксана Филиппова подчеркнула, что действующая система канализации была построена в 1966–1970 годах и требует замены.

 

«В настоящее время подрядчик смонтировал два канализационных колодца возле дома № 27 на улице Ленина», - отметила глава округа.

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