ЖКХ

Александр Киселев возглавил компанию «Экопром»

Александр Киселев назначен на должность директора ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области. Такие данные опубликованы на официальном сайте регоператора.

Известно, что ранее Александр Киселев возглавлял ООО «Мехуборка-Владимир». Компания «Экопром», напомним, является филиалом компании «Мехуборка».

Ранее сообщалось, что Сергей Пайст покинул пост директора компании «Экопром». Решение о смене руководителя было согласовано в конце прошлой недели.