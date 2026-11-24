Жители Псковской области могут избавиться от начисленных пеней за вывоз твёрдых коммунальных отходов до 31 декабря, приняв участие в акции «Я - не злостный должник!». Об этом сообщили представители ООО «Экогрупп» в своей группе «ВКонтакте».



Иллюстрация: ООО «Экогрупп» / ВК

Воспользоваться предложением могут жители региона, задолженность которых составляет два и более расчётных периода. При этом должно отсутствовать вступившее в законную силу судебное решение в отношении периода задолженности.

Компания предлагает два варианта участия в акции: полностью погасить основной долг или оформить рассрочку на срок от трёх до шести месяцев. Во втором случае пени спишут после полного погашения задолженности в соответствии с условиями соглашения.

Для участия в акции необходимо подать заявление в ООО «Экогрупп». При полной оплате долга потребуется приложить документ, подтверждающий погашение задолженности, а при выборе рассрочки - заключить соответствующее соглашение.

Как отметили в организации, пени, которые уже взыскали через суд или добровольно уплатили, списанию не подлежат.

Обратиться можно в офисы компании по следующим адресам:

Псков: Красноармейская набережная, 22;

Великие Луки: улица Карла Либкнехта, 24.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам колл-центра: 8 (8112) 20-14-31 и 8 (8112) 20-14-32.