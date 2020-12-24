Специалисты Псковских теплосетей устраняют утечку на улице Стахановской

Утечку на улице Стахановской в Пскове устраняют специалисты МП «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Сейчас отопление отсутствует в следующих домах:
Горячее водоснабжение отсутствует в следующих домах:
11 января сотрудники участка №7, которым руководит Сергей Сидоров, в связи с аварийной ситуацией начали рабочий день в 2.00. «В настоящее время ремонтные работы продолжаются, - отметили в пресс-службе. - Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы гарантируем, что наши сотрудники приложат все возможные усилия для скорейшего восстановления отопления и горячего водоснабжения. До тех пор, пока работы не будут закончены, никто не покинет место их проведения».
Работы планируется завершить во второй половине дня.