ЖКХ

Специалисты Псковских теплосетей устраняют утечку на улице Стахановской

Утечку на улице Стахановской в Пскове устраняют специалисты МП «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Сейчас отопление отсутствует в следующих домах:

2, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16 по улице Стахановской;

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Яна Фабрициуса.

Горячее водоснабжение отсутствует в следующих домах:

8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 89 (детский сад) по улице Стахановской;

30А по улице Металлистов;

104 по улице Советской;

37А (детский сад), 33, 31, 30А по улице Ротной;

11 (детский сад) по улице 23 июля.

11 января сотрудники участка №7, которым руководит Сергей Сидоров, в связи с аварийной ситуацией начали рабочий день в 2.00. «В настоящее время ремонтные работы продолжаются, - отметили в пресс-службе. - Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы гарантируем, что наши сотрудники приложат все возможные усилия для скорейшего восстановления отопления и горячего водоснабжения. До тех пор, пока работы не будут закончены, никто не покинет место их проведения».

Работы планируется завершить во второй половине дня.