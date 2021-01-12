ЖКХ

«Сил нет больше!»: в бывшем псковском общежитии уже месяц сломан туалет

Жильцы бывшего общежития на улице Киселева, 29/23 в Пскове уже месяц лишены возможности посещать туалет в связи с засоренной канализацией. Об этом сообщила псковичка на сайте губернатора области.

Звонки в управляющую компанию МБУ «Жилище» результатов не дают, отметила она. «Перенаправляют по телефонам, составляют якобы заявку, но ничего не делают в итоге», - пояснила женщина.

«Жильцы не могут ходить в туалет. Проживающие в общежитии люди вынуждены справлять нужду кто где, тем временем квитанции за содержание приходят вовремя! Помогите нам, пожалуйста, в этом вопросе, сил нет больше!» - добавила она.

Обращение псковички городская администрация приняла к рассмотрению.