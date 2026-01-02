ЖКХ

511 трансформаторных подстанций включили в Псковской области

0

«Россети Северо-Запад» продолжают круглосуточно ликвидировать последствия сильных снегопадов в Новгородской и Псковской областях, сообщается в Telegram-канале филиала.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Филиалы компании в регионах работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. 

Энергетики включили 3700 километров ЛЭП и 2327 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 980 километров ЛЭП и 511 трансформаторных подстанций в Псковской области.

Снегопады приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

 

