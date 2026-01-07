74 бригады энергетиков ликвидируют последствия сильного снегопада в Псковской области

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области переведен на особый режим работы в связи со сложными погодными условиями. Мобилизованы все силы и средства для восстановления электроснабжения, нарушенного стихией. Об этом филиал сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

Энергетики работают до полной ликвидации последствий стихии. Специалисты восстанавливают сеть, пробираясь к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).