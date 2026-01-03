«Шубы на проводах»: Энергетики в круглосуточном режиме работают в Псковской области

Налипание снега на проводах электроснабжения продолжают фиксировать в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Россети Северо-Запад / Telegram

«Такие "шубы" на проводах. Из-за этих "шуб" провода лопаются», - сообщили в Россетях.

Напомним, ранее энергетики включили 3700 километров ЛЭП и 2327 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 980 километров ЛЭП и 511 трансформаторных подстанций в Псковской области.

Снегопады приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.