Сотрудников МЧС будут привлекать к ликвидации последствий снегопада в Псковской области

Сильные снегопады стали причиной отключений электросетевых объектов в области. Филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

На аварийно-восстановительных работах задействовано 70 бригад и 53 единицы техники. Подключено 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 406 кВт.

Котельная в деревне Вязье Дедовичского округа подключена к генератору и продолжает работу.

Планируется привлечение дополнительных бригад МЧС и подрядных организаций для ускорения восстановительных работ.

«С руководством "Россети Северо-Запад" и главами муниципалитетов на связи, продолжаем мониторинг обстановки по каждому населённому пункту. Благодарю сотрудников филиала "Россети Северо-Запад" и экстренных служб за работу в сложных погодных условиях, а жителей области – за терпение и понимание», - сказал глава региона.