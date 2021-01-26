ЖКХ

Уровень газификации Псковской области планируется повысить на 15-20% к 2025 году

Уровень газификации Псковской области планируется повысить на 15-20% к 2025 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: pixabay.com

«Мы очень серьезно скорректировали планы газификации в Псковской области», - сказал он. По его словам, график погашения долгов перед Газпромом регион ни разу не нарушил. Это дает возможность построить десяток школьных стадионов в рамках программы «Газпром детям».

При этом губернатор напомнил, что по поручению президента России газификация в стране должна составлять 100% к 2030 году.

