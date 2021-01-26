Общество

Псковский губернатор выступает за обратную связь без корректировок чиновников

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова не пугает шквал обращений, которые к нему поступают через соцсети, даже если они критической направленности. «Критика — тоже обратная реакция, которую надо ценить», - сказал глава региона в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, говоря о механизмах своей коммуникации с населением.

«Нет, шквал обращений меня не пугает. Я ежедневно этим занимаюсь и прекрасно понимаю объем проблем и работ, которые нам предстоит выполнить», - отметил он.

Михаил Ведерников пояснил, что осознанно пошел по пути размещения «коронавирусной» статистики в инстаграм-аккаунте и записи еженедельных видеообращений к жителям области, и направлен этот шаг как раз на то, чтобы в сложной ситуации не терять доверия граждан, показать, что власть открыта.

Сиюминутно отработать все поступающие жалобы, по его словам, не получится, надо искать дополнительные возможности. «Но когда честно говоришь людям и отвечаешь за свои слова, тогда есть кредит доверия, чтобы разрешить эти ситуации. Что может быть лучше честной обратной связи с населением без преломления и корректировок со стороны чиновничьего аппарата!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

На анализ обращений, поступающих в соцсетях, у губернатора уходит ежедневно, как минимум, полтора часа.