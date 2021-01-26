Политика

Михаил Ведерников раскритиковал оппозицию за отношение к бюджету

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове раскритиковал оппозицию за отношение к бюджету региона.

Он напомнил, что бюджет региона рассматривался на совещаниях с фракциями регионального парламента. «Люди голосуют против бюджета, а смысл объяснять? В этом бюджете - зарплаты, социальные обязательства, обязательства по ремонту дорог, дворов, медицинская помощь и так далее. Вы проголосовали против этого всего. Если готовы дать конструктивные предложения, мы рассмотрим», - обратился к оппозиции Михаил Ведерников.

«Когда голосуют против бюджета и потом, на сессии, задают какие-то вопросы и что-то просят... Ребята, вы свое мнение сказали», - добавил Михаил Ведерников.

При этом, по словам главы региона, в целом отношения с системной оппозицией у него конструктивные, и по многим принципиальным вопросам находится взаимопонимание.

«Что касается несистемной оппозиции... Готов к открытому диалогу с кем угодно, если они не стоят на позициях, которые прямо противоречат стабильности, развитию, интересам Псковской области», - заявил губернатор.