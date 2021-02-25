ЖКХ

Около 140 млн рублей требуется Псковской области для закрытия темы раздельного сбора мусора

Для того, чтобы полностью закрыть вопрос с раздельным сбором мусора в Псковской области, потребует около 8500 контейнеров, что ориентировочно обойдется в 137-140 млн рублей из регионального бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 февраля, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на парламентском часе в Псковском областном Собрании депутатов.

«Сразу выделить такие средства не представляется возможным. На федеральном уровне этот вопрос прорабатывается. В любом случае контейнеры постепенно устанавливаются», - добавил он.

Сергей Грахов также уточнил, что в настоящий момент даже те отходы, которые попадают в общий бак, сортируются на мусоросортировочном комплексе.

Кроме того, чиновник, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что основная цель обновленной территориальной схемы – это снижение минимум на 50% доли захораниваемых отходов. «Мы должны максимально отсортировать отходы, чтобы отправить их на вторичную переработку», - заявил Сергей Грахов.