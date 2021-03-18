Николай Козловский: ЖКХ - одна из самых социально значимых сфер

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.
Он поблагодарил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук за преданность избранной профессии, неравнодушие и внимательное отношение к проблемам и нуждам людей, вклад в благоустройство и развитие экономики города.
«Желаю крепкого здоровья, дальнейшего повышения профессионального мастерства, успешного воплощения в жизнь задуманных планов! Счастья вам, благополучия, добра и хорошего, праздничного настроения!» - заключил Николай Козловский.