ЖКХ

Николай Козловский: ЖКХ - одна из самых социально значимых сфер

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«Жилищно-коммунальное хозяйство - это одна из самых социально значимых сфер, от работоспособности которой напрямую зависит комфортность проживания граждан и стабильное функционирование всех отраслей экономики. В системе ЖКХ Великих Лук трудятся специалисты, ежедневно выполняющие стоящие перед ними задачи. Их отличает профессиональный и ответственный подход к делу, стремление улучшить условия жизни великолучан, обеспечить высокое качество коммунальных услуг, предоставляемых жителям, предприятиям, учреждениям и организациям города», - написал глава города на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук за преданность избранной профессии, неравнодушие и внимательное отношение к проблемам и нуждам людей, вклад в благоустройство и развитие экономики города.

«Желаю крепкого здоровья, дальнейшего повышения профессионального мастерства, успешного воплощения в жизнь задуманных планов! Счастья вам, благополучия, добра и хорошего, праздничного настроения!» - заключил Николай Козловский.