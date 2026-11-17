Санитарную обрезку деревьев на улице Лизы Чайкиной в городе Великие Луки провели 16 ноября, сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Как отметил депутат, не всегда удается выполнить просьбу жителей города сразу, иногда требуется время, чтобы урегулировать юридические вопросы, согласовать необходимые действия или дождаться подходящих погодных условий.

Так произошло с обращением по поводу обрезки деревьев на улице Лизы Чайкиной: необходимо было решить ряд юридических вопросов, а также дождаться благоприятной погоды. Как только все условия для выполнения работ совпали, их провели. Санитарная обрезка деревьев состоялась 16 ноября.