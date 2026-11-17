Специалисты «Росгеологии» проводят исследования подземных вод в посёлке Струги Красные Псковской области. Их задача - найти источник, который сможет обеспечивать населённый пункт не менее чем 2,7 тысячи кубометров питьевой воды в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Росгеологии»

Сейчас водоснабжение посёлка практически полностью зависит от подземных источников. Воду получают из нескольких скважин, расположенных в жилой застройке. Многие из них пробурены более 30 лет назад и находятся в аварийном состоянии. Кроме того, их расположение не позволяет организовать санитарную охрану по современным требованиям.

«Поскольку поселок испытывает дефицит воды, было принято решение об изыскании нового источника подземных питьевых вод для водоснабжения поселка. Необходимо организовать централизованный водозабор, соответствующий современным требованиям, который обеспечит население качественной питьевой водой в требуемом количестве», - рассказал заместитель главы администрации Струго-Красненского района Сергей Андреев.

На участке исследований уже пробурили две скважины глубиной 120 и 200 метров. Специалисты подготовили их к испытаниям, которые позволят определить объём доступной воды и проверить её качество.

«Скважины подготовлены к проведению опытно-фильтрационных работ - откачки воды для установления водообильности водоносного пласта и отбора проб», - пояснила ведущий гидрогеолог «Росгеологии» Лидия Смелых.

Завершить исследования планируют в декабре 2027 года. Их результаты должны помочь определить возможность создания нового централизованного водозабора для посёлка.