Специалисты «Росгеологии» проводят исследования подземных вод в посёлке Струги Красные Псковской области. Их задача - найти источник, который сможет обеспечивать населённый пункт не менее чем 2,7 тысячи кубометров питьевой воды в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Фото здесь и далее: пресс-служба «Росгеологии»
Сейчас водоснабжение посёлка практически полностью зависит от подземных источников. Воду получают из нескольких скважин, расположенных в жилой застройке. Многие из них пробурены более 30 лет назад и находятся в аварийном состоянии. Кроме того, их расположение не позволяет организовать санитарную охрану по современным требованиям.
На участке исследований уже пробурили две скважины глубиной 120 и 200 метров. Специалисты подготовили их к испытаниям, которые позволят определить объём доступной воды и проверить её качество.
Завершить исследования планируют в декабре 2027 года. Их результаты должны помочь определить возможность создания нового централизованного водозабора для посёлка.