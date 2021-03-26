ЖКХ

В псковской Стремутке установили новые евроконтейнеры

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» установили три новых евроконтейнера объемом 1.1 кубометра в деревне Стремутка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Контейнеры установили на оборудованных контейнерных площадках в соответствии с нормами СанПиН. Вывоз отходов будет происходить еженедельно в понедельник и пятницу.

Регоператор устанавливает контейнеры на основании информации, предоставленной муниципалитетами об оборудованных контейнерных площадках.

В плановом порядке в 2021 году регоператор уже установил баки в Новосокольническом, Палкинском, Невельском, Дедовичском и Пушкиногорском районах.

Установка баков на оборудованных площадках будет продолжаться в течение всего года в соответствии с планом-графиком, добавили в компании.