Новый котел приобрели для котельной на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Отмечается, что новый котел изготовило одно из псковских предприятий. В ПТС подчеркнули, что этим приобретением они обеспечили бесперебойность своей работы и поддержали местных производителей.
«На котельной на улице Леона Поземского размещено четыре подобных котла, все они произведены в нашем городе и отлично себя зарекомендовали», - добавили в пресс-службе.