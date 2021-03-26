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Новый котел приобрели для котельной на улице Леона Поземского в Пскове

14.04.2021 08:51|ПсковКомментариев: 0

Новый котел приобрели для котельной на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«В городе полным ходом идут не только ремонтные работы, но и постоянно строят новые дома и микрорайоны - все это не может не откладывать свой отпечаток на нашей работе, - рассказали в пресс-службе. - Нам приходится работать на опережение, ведь если мы не станем ничего менять в своей работе, то в конечном итоге новые микрорайоны останутся без тепла, а как следствие и без горячей воды. Для этого наше предприятие постоянно увеличивает диаметры труб там, где это возможно, реконструирует котельные, строит новые, увеличивает мощности старых».

Отмечается, что новый котел изготовило одно из псковских предприятий. В ПТС подчеркнули, что этим приобретением они обеспечили бесперебойность своей работы и поддержали местных производителей.

«На котельной на улице Леона Поземского размещено четыре подобных котла, все они произведены в нашем городе и отлично себя зарекомендовали», - добавили в пресс-службе.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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