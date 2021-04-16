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ЖКХ

В Великих Луках завершается строительство новой котельной взамен двух угольных

16.04.2021 15:38|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках завершены основные работы по строительству блочно-модульной котельной в районе проспекта Гагарина. К началу нового отопительного сезона объект будет полностью готов обслуживать своих абонентов. Об этом сообщил в своем видеообращении глава города Великие Луки Николай Козловский.

По его словам, возведение этого объекта позволит закрыть две угольных котельных (№12 и №25), что положительным образом повлияет и на качество оказываемых услуг, и на экологию города в целом. Проект реализуется благодаря выделенным средствам из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также из городского бюджета и средств самого предприятия МУП «Тепловые сети».

В настоящее время основные работы на котельной завершены: выполнено строительство фундаментов под блочно-модульную котельную и комплекс из трех дымовых труб, завершены работы по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, тепловых сетей для соединения новой блочно модульной котельной с существующими тепловыми сетями, рассказал Николай Козловский.

Также на сегодняшний день подрядчик выполнил монтаж стеновых панелей, вентиляции, электроснабжения, кровли самой котельной. Уже установлено оборудование, в том числе три водогрейных газотрубных котла общей тепловой мощностью 8,3 мегаватт. Специалисты настроили системы котлового контура, наружного газопровода высокого давления, приборы учета, трубопроводы, фильтры. Особого внимания заслуживает установка автоматики безопасности, уточнил Александр Козловский.

Завершен монтаж системы сетевого контура отопления и контура горячего водоснабжения для подачи тепловой энергии потребителям, включающей трубопроводы, сетевых насосов отопления и горячего водоснабжения, водоподогревателей. Выполнены работы по подключению оборудования блочно-модульной котельной к сетям электроснабжения по постоянной схеме, подключению газопровода блочно-модульной котельной к сетям газораспределения высокого давления и осуществлен пуск газа, произведена подача воды для заполнения котлового контура, заполнены тепловые сети блочно-модульной котельной.

В данный момент выполняется режимная наладка и балансовые испытания оборудования. В весенне-летний период 2021 года в соответствии с условиями контракта подрядчик займется строительством двух новых участков тепловых сетей и реконструкции части уже существующих для обеспечения подачи тепловой энергии абонентам старых угольных котельных №№12, 25 и 18, которую также планируется законсервировать.

Кроме того, в план работ включено благоустройство территории котельной. Это строительство ограждения, отмостки, автодороги, тротуаров, устройство газонов.

«Таким образом, на сегодняшний день все основные строительно-монтажные работы на новой блочно-модульной котельной завершены, газ подключен, идут пуско-наладочные работы. К началу нового отопительного сезона котельная будет полностью готова обслуживать своих абонентов», - сообщил глава города Великие Луки и подчеркнул важность реализации данного проекта для города. «Это не только снизит количество аварий в отопительный сезон, но и повысит нашу с вами экологическую безопасность, что, в конечном итоге, положительно скажется на здоровье жителей города», - отметил Николай Козловский.

Теги: #ЖКХ #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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