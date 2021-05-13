ЖКХ

«Эхономика» с директором Псковских теплосетей Игорем Максимовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая. Гость студии – директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ключевая тема выпуска, которую с ним обсудил ведущий Константин Калиниченко, - «Псковские теплосети: вчера, сегодня, завтра».

Какова ситуация на предприятии? Как для ПТС прошел отопительный сезон? Какие ремонты ожидают псковичей в этом сезоне? Где ПТС будет перекладывать сети? На что жалуются люди и имеют ли эти жалобы отношение к «Псковским теплосетям»? Подробнее об этом и многом другом рассказал Игорь Максимов.