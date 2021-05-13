ЖКХ

«Горводоканал» намерен оспорить предписание Псковского УФАС

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» намерено оспорить предписание Псковского УФАС. Региональное ведомство потребовало прекратить начисление абонентам платы за превышение норм негативного воздействия на работу системы водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод без проведения контрольного отбора проб в срок до 11 июня 2021 года.

«Муниципальное предприятие города Пскова "Горводоканал", безусловно, не согласно с вынесенным решением и предписанием Псковского УФАС, - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала». - Предприятие на протяжении достаточно длительного промежутка времени при рассмотрении дела настаивало на своей позиции, основанной на уже сложившейся судебной практике, разъяснениям Минстроя, мнением ФАС РФ, тогда как Псковское УФАС при вынесении решения руководствовалось исключительно собственной трактовкой положений».

«Однако, нашу позицию Псковское УФАС не разделило, в связи с чем дальнейшее разбирательство по данному вопросу будет переведено в иную плоскость - судебное разбирательство, - продолжили в пресс-службе. - В ближайшее время мы намерены оспорить вынесенное решение и предписание в Арбитражном суде Псковской области. Вместе с тем, хотелось бы отметить то, что информация, размещенная на официальном сайте Псковского УФАС, не соответствует действительности в части, касающейся перерасчета платы за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения».

В ходе рассмотрения дела Псковское УФАС не просто не согласилось с позицией предприятия, но и своим решением подвергло сомнению позицию ФАС России, заявили в пресс-службе «Горводоканала».