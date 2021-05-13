ЖКХ

Псковские теплосети приобрели новый прибор для поиска утечек

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приобрело комплекс для точного поиска утечек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наше предприятие приобрело одну очень интересную и полезную в хозяйстве вещицу, а точнее - прибор, с помощью которого можно отыскать утечку на сетях с поразительной точностью, - отметили в пресс-службе. - Если рассказывать об этом приборе простым языкам, то состоит он из нескольких комплектов приспособлений».

Первая часть необходима для поиска самой трассы и определения глубины ее залегания. «То есть можно легко определить, на какой глубине закопаны сети, и не пересекают ли их кабели или иные коммуникации», - объяснили в пресс-службе.

Вторая часть состоит из приспособлений, которые крепятся к двум концам трубопровода (в камерах) и при помощи радиопередатчиков передают на прибор сведения, позволяющие определить наличие утечки на конкретном участке сети. «С точностью до нескольких метров», - уточнили на предприятии.

«А теперь вишенка на торте – это третий компонент (акустический датчик), своего рода локатор, который с точностью до нескольких сантиметров помогает найти саму утечку. Очень полезная вещь, - поделились в пресс-службе. - Что нам дает этот комплекс? Очевидно, мы больше не будем искать утечки по старинке, методом проб и ошибок. Теперь с высокой долей вероятности лишние раскопки будут забыты как страшный сон, копать мы сможем локально и по минимуму, а в масштабах нашего предприятия и протяженности наших сетей – это крайне важно»,

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы уже прошли методический курс и на практике смогли протестировать это «чудо техники».