ЖКХ

В микрорайоне «Псковкирпич» построят новый водозабор

Вопрос о выполнении работ по строительству водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» в 2021 году обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в пятницу, 21 мая, под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«На протяжении нескольких десятилетий водоснабжение этого микрорайона осуществлялось из скважин, расположенных на территории завода "Псковкирпич". Сейчас скважина и часть водопроводных сетей находятся в частной собственности, при этом долгое время вода из этих скважин не соответствовала требованиям СанПиНа», - пояснили представители администрации города.

Для решения данной проблемы в 2017-2019 годах за счет средств муниципального бюджета была приобретена и запущена в эксплуатацию установка водоподготовки, обеспечивающая эффективную очистку подземной воды от соединений железа и умягчение воды.

В настоящее время подготовлен и уже проходит экспертизу проект по строительству нового водозабора и переносу туда станции водоочистки. Средства на него выделены по программе «Чистая вода», срок окончания работ - вторая половина 2022 года.

Члены комитета приняли данную информацию к сведению и проголосовали за то, чтобы заслушать отчет администрации Пскова о ходе реализации этого социально значимого проекта в сентябре-октябре 2021 года.