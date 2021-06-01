ЖКХ

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

«Аномальная жара в Псковской области до 37 градусов. Накануне побит температурный рекорд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что повышенная температура воздуха продержится до конца недели.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.