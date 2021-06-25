ЖКХ

Горячее водоснабжение частично отключат в микрорайоне «Овсище» 29-30 июня

Горячее водоснабжение частично отключат в микрорайоне «Овсище» 29-30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с производством работ по подключению вновь построенной теплотрассы с увеличенным диаметром трубы, рассчитанным на перспективную застройку микрорайона «Овсище» в городе Пскове, с 29 по 30 июня отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

1. ЦТП 1-20:

- улица Ижорского батальона, дома №№6, 6а, 8, 8а, 10;

- улица Леона Поземского, дом №116.

2. ЦТП 1-18:

- улица Алексея Алехина, дом №24.

3. ЦТП 1-17:

- улица Алексея Алехина, дома №№1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

- улица Техническая, дом №15;

- улица Ижорского Батальона, дома №№ 41а (детский сад), 43.

4. Дома с ИТП:

- улица Ижорского батальона, дома №№ 5, 5а, 7, 10б, 11, 13, 15, 45, 47, 49, 57а;

- улица Леона Поземского, дома №№ 124,126;

- улица Алексея Алехина, дома №№20,22 (школа);

- улица Чудская, дом №4 (наркодиспансер);

- улица Техническая, дома №№ 8, 14, 17;

- улица Загородная, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8.